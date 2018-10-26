Исполком Челнов нашел 17 незаконно работающих ТЦ и кафе

Исполком Набережных Челнов выявил 17 объектов, работавших без разрешительной документации, и потребовал запретить их эксплуатацию. Мониторинг продолжается.



«У собственников 17 объектов на территории города отсутствует утвержденная разрешительная документация. Это говорит о несоответствии объекта требованиям градостроительного законодательства, техническим регламентам, в том числе требованиям безопасности, в связи с чем создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан», — передает Chelny-biz.ru со ссылкой на начальника правового управления Ленара Ахметзянова.

По семи объектам уже есть решения суда о закрытии. Среди них — два заведения общепита семьи Ежковых (кафе «Чулан» и кафе Bosco), их же пристрой к дому 49/22 (магазин «Пятерочка»), а также ТЦ «Семья» Раушании Гасимовой.

Суды продолжают еще по десяти зданиям. Это торговый центр «Сити Молл» казанских бизнесменов Магдеевых, «На Сююмбике» московского ЗАО «МосВА-К», «Аврора» Анисы Миргалиевой, медцентр «MedicalOnGroup — Кама», клуб Chillout и другие объекты.