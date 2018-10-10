Кремль не готовит никаких изменений в Конституцию России — Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких изменений в Конституцию в администрации президента РФ не готовят.

«Каких-либо действий в этом русле в администрации не предпринимается, никаких изменений не готовится», — цитирует Пескова ТАСС.

Накануне председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин заявил, что в российской Конституции есть недостатки, которые «вполне исправимы путем точечных изменений».

Песков добавил, что «Зорькин давно возглавляет Конституционный суд, обладает гигантским совершенным опытом, поэтому это его личное мнение».

Telegram-канал «Незыгарь» ранее писал, что президент России Владимир Путин может инициировать проведение конституционной реформы и досрочных выборов главы государства.