Кремль не готовит никаких изменений в Конституцию России — Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких изменений в Конституцию в администрации президента РФ не готовят.
«Каких-либо действий в этом русле в администрации не предпринимается, никаких изменений не готовится», — цитирует Пескова ТАСС.
Накануне председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин заявил, что в российской Конституции есть недостатки, которые «вполне исправимы путем точечных изменений».
Песков добавил, что «Зорькин давно возглавляет Конституционный суд, обладает гигантским совершенным опытом, поэтому это его личное мнение».
Telegram-канал «Незыгарь» ранее писал, что президент России Владимир Путин может инициировать проведение конституционной реформы и досрочных выборов главы государства.ОбществоВласть
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