Казанский суд засекретил продление ареста экс-главе «Спурта»

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По ходатайству адвоката Евгении Даутовой Приволжский райсуд Казани перевел заседание по продлению ей домашнего ареста в закрытый режим. Защитник экс-главы банка «Спурт» утверждал, что в материалах дела могут содержаться сведения, составляющие банковскую тайну, передает журналист «Реального времени» из суда.

Сама Даутова просьбу своего адвоката поддержала. Следователь четвертого отдела Следкома Дмитрий Линевич выразил солидарность с защитой, заявив, что в его ходатайстве есть сведения, отражающие данные о движении средств по счетам. Помощник прокурора Приволжского района Наталья Кожевникова возражать не стала. В итоге судья Валентина Серова попросила журналистов покинуть зал.

Напомним, экс-председателя правления банка «Спурт» обвиняют по семи и подозревают еще по трем эпизодам злоупотреблений полномочиями, растраты, фальсификации отчетности и мошенничества. Вину она частично признает лишь в злоупотреблениях.

Первое дело по фактам злоупотреблений в банке было возбуждено 7 февраля 2018 года в МВД Татарстана, в настоящее время все его материалы переданы в Следком. Предварительный ущерб приблизился к 8 млрд рублей.