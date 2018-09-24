Додон о своем отстранении: «Я на уступки не пошел и не пойду»

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не пойдет на уступки в вопросе назначения двух новых министров.

Ранее Конституционный суд Молдовы временно отстранил Додона от исполнения обязанностей президента из-за отказа назначить министром здравоохранения, труда и социальной защиты Сильвию Раду и министром сельского хозяйства и регионального развития Николая Чубука.

«Мы не можем согласиться с кандидатурами, которые выдвинуло правительство. Я на уступки не пошел и не пойду по этому вопросу. Мы считаем, что эти люди недостаточно квалифицированы и недостойны быть министрами. Думаю, что большинство граждан на моей стороне в этой ситуации. Тем не менее спикер парламента, вероятно, опять подпишет декреты о назначении двух министров без согласия президента, и действие решения Конституционного суда Молдовы закончится», — приводит слова молдавского лидера News.ru.