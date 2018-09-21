На 90-м году жизни скончался экс-премьер Украины Виталий Масол

Бывший глава Совета министров УССР и третий премьер-министр Украины Виталий Масол скончался в возрасте 89 лет, сообщает Depo.ua.

Причина смерти экс-премьера Украины не уточняется.

Масол дважды возглавлял украинское правительство: с 1987 по 1990 год и по представлению тогдашнего президента Леонида Кравчука с июня 1994 по март 1995 года. Был депутатом первого и второго созывов Верховной рады — с 1990 по 1998 год. В период с 1989 по 1991 год Масол был членом Коммунистической партии, народным депутатом СССР.



Напомним, что сегодня на 62-м году жизни скончался президент Вьетнама Чан Дай Куанг.