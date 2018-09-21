Повышение МРОТ затронет 3,7 миллиона работников — Минтруд

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что повышение минимального размера оплаты труда коснется 3,7 млн работников.



«Повышение МРОТ с 1 января 2019 года затронет 3,7 млн работников, в том числе 2,2 млн работников государственных и муниципальных учреждений», — цитирует RNS Топилина.

Напомним, правительство выделило из резервного фонда РФ 36 млрд рублей на помощь регионам для повышения МРОТ до уровня прожиточного минимума. Накануне стало известно, что на «материальную мотивацию» чиновников в 2019—2021 годах потратят 632 млрд рублей.