СПЧ предложил упразднить федеральный список экстремистских материалов

Совет по правам человека предложил упразднить федеральный список экстремистских материалов. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

В Совете пояснили, что данный список очень громоздкий и его стало сложно применять.

«В настоящее время практически любой материал, находящийся в данном списке, можно найти в различных сегментах сети интернет, а правоохранительные органы фактически не успевают вносить в список новые копии старых материалов», — говорится в сообщении.

Как добавили в СПЧ, ликвидация списка не помешает правоохранительным органам вести служебные реестры материалов.

Ранее в правительстве РФ выступили против отмены уголовной ответственности за репосты.

