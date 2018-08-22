Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» сразились в военно-патриотической спортивной игре

Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» приняли участие в военно-патриотической спортивной игре. Она прошла в несколько этапов. Сначала было необходимо преодолеть полосу препятствий: перебраться по подвесному мосту, через водную переправу, переползти открытые участки местности и перенести раненых. Во время второго этапа предстояло продемонстрировать спортивное ориентирование на местности. В завершении, участникам было необходимо сразиться в пейнтбол. На ликвидацию команды противников было дано всего пять минут.

По итогам трех туров, кубок победителя забрали сотрудники объединенного газоспасательного отряда, второе место завоевали работники центра ремонта оборудования, «бронза» досталась спортсменам завода стирола и полиэфирных смол.