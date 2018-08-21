Совфед проведет слушания по пенсионному законопроекту 17 сентября

Совет Федерации 17 сентября проведет парламентские слушания с участием руководителей профильных министерств и ведомств.

«Обсудим предложения по пенсионной реформе, которые поступают к нам из субъектов», — приводит «Интерфакс» слова председателя комитета СФ по социальной политике Валерия Рязанского.

Сенаторы планируют обсудить возможности изменения не только пенсионного возраста, но и темпы этих изменений, пенсионные взносы и ответственность работодателей, использование средств Пенсионного фонда России и другие аспекты.

Отмечается, что слушания проведут за неделю до окончания сбора поправок ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста в Госдуме, которое намечено на 24 сентября. После слушаний будет сформирована позиция верхней палаты по данному вопросу.

Ранее секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил отменить пенсионные льготы для депутатов и сенаторов.