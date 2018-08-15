Экс-министр строительства Самарской области планирует трудоустроиться в Москве

Покинувший пост министра строительства Самарской области Алексей Гришин намерен трудоустроиться в Москве. Об этом заявил начальник Росгвардии Александр Хинштейн на своей странице в Твиттере.

По его словам, Гришин планирует начать работу в Счетной палате РФ у нового аудитора Михаила Меня, ранее занимавшего должность экс-министра строительства РФ. Хинштейн усомнился в компетентности чиновника и попросил обратить на это внимание главу Счетной палаты Александра Кудрина.

Сбежавший из Самары от неизбежной посадки экс-министр строительства А.Гришин пытается трудоустроиться в СП @ach_gov_ru к новому аудитору @mikhail_menn. Это все равно, что пустить козла в огород. Уважаемый @Aleksei_Kudrin, как такое возможно?

— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 15 августа 2018 г.

Напомним, имя Алексея Гришина в Самарской области связано с коррупционными скандалами. В частности, в 2016 году в его ведомстве проходили обыски. В том же году Фонд борьбы с коррупцией нашел у экс-министра дом на Рублевке стоимостью в 360 млн рублей.