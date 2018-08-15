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Экс-министр строительства Самарской области планирует трудоустроиться в Москве

15:02, 15.08.2018
Экс-министр строительства Самарской области планирует трудоустроиться в Москве
Фото: minstroy.samregion.ru

Покинувший пост министра строительства Самарской области Алексей Гришин намерен трудоустроиться в Москве. Об этом заявил начальник Росгвардии Александр Хинштейн на своей странице в Твиттере.

По его словам, Гришин планирует начать работу в Счетной палате РФ у нового аудитора Михаила Меня, ранее занимавшего должность экс-министра строительства РФ. Хинштейн усомнился в компетентности чиновника и попросил обратить на это внимание главу Счетной палаты Александра Кудрина.

Напомним, имя Алексея Гришина в Самарской области связано с коррупционными скандалами. В частности, в 2016 году в его ведомстве проходили обыски. В том же году Фонд борьбы с коррупцией нашел у экс-министра дом на Рублевке стоимостью в 360 млн рублей.

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