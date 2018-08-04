Путин подписал закон о борьбе с самостроем

Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с самовольным строительством. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Предполагается, что в случае невыполнения решения о сносе самовольных строений предусмотрена конфискация земельных участков, на которых они построены. При этом незаконной может быть признана любая постройка, нарушающая правила, установленные на момент начала ее строительства.

Отмечается, что строение не будет признано самостроем, если собственник не знал о действующих ограничениях, получил необходимые разрешения и «действовал добросовестно».

Ранее сообщалось, что в России органы местного самоуправления (МСУ) получат право в некоторых случаях обязать землевладельцев оформить самовольную постройку «по правилам» либо снести ее.

