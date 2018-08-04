Власти Иннополиса собирают более 360 миллионов рублей налогов

Иннополис ежегодно собирает 360 млн рублей налогов, и этой суммы достаточно, чтобы город полноценно функционировал. Такие данные приводит заместитель премьер-министра РТ, министр информатизации и связи республики Роман Шайхутдинов.



«В Иннополисе сформирована команда, которая вышла на производственную мощность, обеспечивающую приток компаний и рабочих мест. При поддержке Президента реализуется проект строительства арендного жилья, нового образовательного центра, нового здания лицея, что позволит привлечь дополнительные людские ресурсы и новые компании», – цитирует министра «Татар-информ».

Уточняется, что в Иннополисе насчитывается 67 резидентов, а кроме них есть и восемь партнеров особой экономической зоны. Еще с 20 компаниями сейчас прорабатывается вопрос их локализации на территории города высоких технологий.

Ранее Шайхутдинов заявил, что каждый день в Татарстане фиксируется около 500 несанкционированных видов активностей. При этом 100 из них точно выполняются хакерами.