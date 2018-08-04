Новости общества

17:39 МСК
Новости раздела
Общество

Многокилометровые пробки образовались на трассе М-7 «Волга» в Пермском крае

16:19, 04.08.2018
Многокилометровые пробки образовались на трассе М-7 «Волга» в Пермском крае
Фото: pixabay.com

Из-за капитального ремонта моста через реку Сюзьва на федеральной трассе М-7 «Волга» в Пермском крае образовались многокилометровые пробки.

Сильные дорожные заторы появляются на участке Кранснокамск-Нытва в обе стороны, передает «Ветта». Контролируют движение потока сотрудники ДПС. Осложнение дорожной ситуации ожидается к воскресенью.

Добавим, ремонтные работы на мосту в Краснокамском районе должны завершиться 30 сентября 2018 года. Подрядчик заменит балки пролетных строений, асфальтобетонное покрытие, отремонтирует подходы, водосбросные лотки и установит новые ограждения.

Напомним, в рамках реконструкции М-7 построят обходы Нижнекамска и Набережных Челнов.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты