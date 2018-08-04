Многокилометровые пробки образовались на трассе М-7 «Волга» в Пермском крае
Из-за капитального ремонта моста через реку Сюзьва на федеральной трассе М-7 «Волга» в Пермском крае образовались многокилометровые пробки.
Сильные дорожные заторы появляются на участке Кранснокамск-Нытва в обе стороны, передает «Ветта». Контролируют движение потока сотрудники ДПС. Осложнение дорожной ситуации ожидается к воскресенью.
Добавим, ремонтные работы на мосту в Краснокамском районе должны завершиться 30 сентября 2018 года. Подрядчик заменит балки пролетных строений, асфальтобетонное покрытие, отремонтирует подходы, водосбросные лотки и установит новые ограждения.
Напомним, в рамках реконструкции М-7 построят обходы Нижнекамска и Набережных Челнов.Общество
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