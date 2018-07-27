Во ФСИН анонсировали «кадровые решения» из-за дела о пытках в колонии

Федеральная служба исполнения наказаний до конца августа представит статистические данные о применении насилия и спецсредств в отношении заключенных. Ведомство также планирует ряд «кадровых решений».



«Сейчас мы более тщательно проверяем все моменты, которые там произошли, естественно, это [возможные новые кадровые решения] будет. И они будут не только в Ярославле, в ближайшее время мы посмотрим и по остальным колониям», — цитирует ТАСС главу ведомства Геннадия Корниенко.

По его словам, кадровые решения по делу о пытках в ярославской ИК-1 «еще тогда были проведены», имеется в виду июнь 2017 года. При этом задержаны сотрудники ФСИН были только после публикации видеозаписи с пытками «Новой газетой».

Ранее стало известно, что Заволжский районный суд Ярославля отправил под домашний арест заместителя начальника ярославской ИК-1 Ивана Калашникова.