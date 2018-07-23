МИД России: эвакуация «Белых касок» из Сирии раскрыла их сущность

Министерство иностранных дел России прокомментировало эвакуацию из Сирии активистов «Белых касок» и их семей.

Отмечается, что большую группу этих «псевдогуманитарщиков» в экстренном порядке западники эвакуировали через территорию Израиля в Иорданию.

«При этом хорошо известно, что именно «Белые каски» были причастны к самым одиозным провокациям в ходе сирийского конфликта», — говорится в комментарии ведомства.

Там напомнили, что «действовали они исключительно на подконтрольных исламским радикалам территориях, готовили откровенные фальшивки, которые затем использовались в качестве предлога для выдвижения обвинений против сирийских властей».



«Символично то, что «белокасочники» предпочли при иностранной поддержке сбежать из Сирии, раскрыв тем самым свою сущность и продемонстрировав всему миру свое лицемерие. В духе известной пословицы «На воре и шапка горит» эти деятели наглядно показали, чьи заказы они отрабатывали и на чьи финансовые средства существовали», — подчеркнули в МИД.



