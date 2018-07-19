В Госдуме РФ нижней палате рекомендовали принять законопроект о родных языках

Профильный комитет Госдумы РФ рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект об изучении родных языков. Чтение может состояться уже 24 июля.



Резонансный документ в первом чтении был принят 19 июня. Однако к нему приложили ряд кардинальных поправок. Всего поступило 27 поправок, часть из них была поддержана членами комитета.

Переработанный документ дополняет статью 11 закона «Об образовании в РФ», передает ТАСС.

Напомним, педагоги обвинили парламентариев в том, что те предпочли политическую выживаемость национальной гордости. Подробнее о том, как обстоят дела с изучением татарского языка в регионах России, за что отдельные участники ругали депутатов и какие решения предлагает Москва — в материале «Реального времени».

