Путин исключил члена Межнацсовета из-за несогласия с законом о родных языках — Шевченко

Журналист Максим Шевченко заявил, что президент России Владимир Путин исключил его из Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ из-за принципиальной позиции по закону о языках.



«Я был единственным членом Совета, который выступил против этого закона. Он ущемляет права народов России и, якобы, возвеличивает права русского народа. Хотя это совсем не так. На самом деле это общее ущемление гражданских прав и свобод, важнейшей составной частью которых в Российской Федерации является право изучать национальный язык и воспитывать своих детей в национальной культуре», — цитирует Шевченко «РИА Дербент».

Отмечается, что Шевченко был инициатором создания Демократического конгресса народов России.

«Он создан, сам вошел в этот Конгресс и, наверное, моя позиция показалась кому-то неправильной», — добавил журналист.

Указом президента РФ от 12 июля из Совета исключены бывший вице-премьер РФ Александр Хлопонин и журналист Максим Шевченко. Этим же указом в Совет вошли министр науки и высшего образования Михаил Котюков, вице-премьер РФ Виталий Мутко и председатель Совета ООО «Ассамблея народов России» Светлана Смирнова.