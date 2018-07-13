Хлопонин может войти в совет директоров «Россетей», а Новак — покинуть его – СМИ

«Россети» на внеочередном собрании рассмотрят кандидатуры бывшего вице-премьера Александра Хлопонина и экс-министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки в совет директоров компании. Глава Минэнерго Александр Новак в то же время может покинуть совет.

«Россети» получили директиву на проведение внеочередного собрания акционеров, на котором в совет директоров компании планируется ввести Хлопонина и Галушку. Один из них займет в совете место Новака», — передает ТАСС со ссылкой на источник в отрасли.

В настоящее время в состав совета, утвержденный акционерами 29 июня, входят 15 человек. В том числе глава «Россетей» Павел Ливинский, глава ФСК Андрей Муров, глава «Русгидро» Николай Шульгинов, замглавы Минэкономразвития Михаил Расстригин.

Ранее сообщалось, что «Россети» вошли в рейтинг крупнейших компаний мира Global 2000, составленный американским журналом Forbes.