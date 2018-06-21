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Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев отложил поездку на Сабантуй в Канаду

00:33, 21.06.2018
Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев отложил поездку на Сабантуй в Канаду
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев отложил поездку на Сабантуй в Канаду.

Предполагалось, что проблема в визе. Однако сам чиновник показал действующую метку в загранпаспорте и заверил, что главная причина для отказа от поездки — проходящий чемпионат мира по футболу в России. Точнее, участие в мероприятиях к нему, сообщает «Татар-информ».

Ранее российскому бизнесмену Роману Абрамовичу отказали в продлении британской визы.

ОбществоВласть Татарстан
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