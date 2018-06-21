Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев отложил поездку на Сабантуй в Канаду

Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев отложил поездку на Сабантуй в Канаду.

Предполагалось, что проблема в визе. Однако сам чиновник показал действующую метку в загранпаспорте и заверил, что главная причина для отказа от поездки — проходящий чемпионат мира по футболу в России. Точнее, участие в мероприятиях к нему, сообщает «Татар-информ».

Ранее российскому бизнесмену Роману Абрамовичу отказали в продлении британской визы.