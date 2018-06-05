МЧС России отменит приказ о запрете проверок среднего бизнеса

Приказ МЧС России, который запрещал проверки среднего бизнеса, будет отменен. Об этом сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

«Мы будем проводить проверки объектов, которые ранее были запрещены приказом МЧС. Речь идет о проверках среднего бизнеса», — цитирует Чупияна «РИА Новости».



С 1 января 2016 года до конца 2018 года в России от плановых проверок были освобождены лишь объекты малого бизнеса. На средний бизнес федеральным законом «надзорные каникулы» не распространяются.



Однако 12 сентября 2016 года глава МЧС подписал приказ о запрете проверок малого и среднего бизнеса, в котором предписывалось «не включать в ежегодные планы проведения плановых проверок субъекты малого и среднего предпринимательства». В число этих объектов не вошли учреждения сферы здравоохранения, образования и социальной сферы.

