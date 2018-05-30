Начальником управления лечебной и профилактической помощи Минздрава РТ стала Елена Ахметзянова

Елена Ахметзянова назначена новым начальником Управления лечебной и профилактической помощью Минздрава РТ. До этого Управление в течение двенадцати лет возглавляла Ирина Малышева.

Приказ о назначении Ахметзяновой подписал глава ведомства Марат Садыков, сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

41-летняя Елена Ахметзянова начала трудовую деятельность в 1998 году в должности врача-терапевта Городской поликлиники №17 города Казани. С 2001 по 2004 год работала врачом-терапевтом в Городской клинической больнице №12. С 2006 по 2008 годы — врач-кардиолог Городской клинической больницы №9 города Казани.



С 2013 года Елена Ахметзянова работала заместителем главного врача по медицинской части в Городской клинической больнице №7. С июня 2017 года курировала кардиологическую службу учреждения.



Ранее Министр здравоохранения РТ Марат Садыков в интервью «Реальному времени» рассказал о плане ведомства по борьбе с коррупцией.

