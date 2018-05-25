Нижегородская область в первый день ПМЭФ-2018 заключила 10 соглашений о сотрудничестве

Делегация Нижегородской области в первый день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провела около 50 переговоров и заключила 10 соглашений о сотрудничестве.

Как сообщает «ФедералПресс», подписаны соглашения о сотрудничестве Нижегородской области с Московской, Калужской, Рязанской, Костромской и Челябинской областями, а также с Росстандартом, Российским экспортным центром, ООО «Производственная компания «ВИС», ПАО «Почта Банк», издательством «Просвещение».

«Провели переговоры и с традиционными инвесторами, которые выразили желание продолжать развитие в регионе. Подписано 10 соглашений о сотрудничестве. Для региона это означает новые инфраструктурные и инвестиционные проекты. Это — дополнительные рабочие места, рост доходов населения и возможность решать социальные вопросы благодаря налоговым поступлениям», — сообщил врио губернатора региона Глеб Никитин.

Ранее стало известно, что Нижегородская область на ПМЭФ-2018 подпишет соглашения с Московской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Костромской и Челябинской областями.