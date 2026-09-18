В Казань из Намибии привезли жирафов

В Казань грузовым самолетом Ил-76 доставили восемь жирафов из Намибии. Группа из трех самцов и пяти самок сформирована с перспективой дальнейшего разведения. Сейчас новые постояльцы размещены в жирафятнике зооботсада под наблюдением. Казанский зооботсад принимает жирафов впервые — он стал девятым зоопарком в России, где содержатся эти животные.
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