В Казань из Намибии привезли жирафов

13:06, 18.09.2026 21
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  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов

В Казань грузовым самолетом Ил-76 доставили восемь жирафов из Намибии. Группа из трех самцов и пяти самок сформирована с перспективой дальнейшего разведения. Сейчас новые постояльцы размещены в жирафятнике зооботсада под наблюдением. Казанский зооботсад принимает жирафов впервые — он стал девятым зоопарком в России, где содержатся эти животные.

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