В Казани простились с Эдуардом Даниловым

В культурном центре «Сайдаш» состоялось прощание с директором «Главтатдортранса» Эдуардом Даниловым. Он скончался 14 сентября, причины и обстоятельства смерти не уточняются. Эдуард Данилов родился 26 августа 1972 года, окончил Казанскую Государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы» и долгое время работал в транспортной отрасли республики. С 2013 года возглавлял учреждение, отвечающее за развитие дорожной инфраструктуры и транспортное обслуживание населения Татарстана.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.