В Казани простились с Эдуардом Даниловым

11:25, 16.09.2026 33
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  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов

В культурном центре «Сайдаш» состоялось прощание с директором «Главтатдортранса» Эдуардом Даниловым. Он скончался 14 сентября, причины и обстоятельства смерти не уточняются. Эдуард Данилов родился 26 августа 1972 года, окончил Казанскую Государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы» и долгое время работал в транспортной отрасли республики. С 2013 года возглавлял учреждение, отвечающее за развитие дорожной инфраструктуры и транспортное обслуживание населения Татарстана.

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