Первый в истории: в Казани состоялся Кубок Группы ТАИФ по мини-футболу

На стадионе «Динамо» в Казани в минувшие выходные был дан старт новой спортивной традиции. Там состоялся первый Кубок Группы компаний ТАИФ по мини-футболу. За право быть названными лучшими, за золото медалей и сверкающий кубок победителей сразились восемь команд, объединивших почти все компании, входящие в Группу ТАИФ. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».
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