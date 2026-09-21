Первый в истории: в Казани состоялся Кубок Группы ТАИФ по мини-футболу

11:00, 21.09.2026 60
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  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Динар Фатыхов
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Роман Хасаев
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Роман Хасаев
  • Динар Фатыхов
  • Роман Хасаев
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Роман Хасаев
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Динар Фатыхов

На стадионе «Динамо» в Казани в минувшие выходные был дан старт новой спортивной традиции. Там состоялся первый Кубок Группы компаний ТАИФ по мини-футболу. За право быть названными лучшими, за золото медалей и сверкающий кубок победителей сразились восемь команд, объединивших почти все компании, входящие в Группу ТАИФ. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».

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