В Татарстане началось голосование на выборах в Госдуму

09:36, 18.09.2026 14
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  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • взято с сайта Госсовета РТ
  • взято с сайта Госсовета РТ
  • взято с сайта Госсовета РТ

В Татарстане стартовали выборы депутатов Госдумы. На территории республики открыты все избирательные участки. Голосование проходит с 18 по 20 сентября, участки работают с 08:00 до 20:00. В состав Госдумы избираются 450 депутатов: 225 по федеральным партийным спискам от 10 партий и 225 по одномандатным округам. Центризбирком обязан подвести итоги не позднее 5 октября и опубликовать их не позднее 10 октября.

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