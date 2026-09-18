В Татарстане началось голосование на выборах в Госдуму

В Татарстане стартовали выборы депутатов Госдумы. На территории республики открыты все избирательные участки. Голосование проходит с 18 по 20 сентября, участки работают с 08:00 до 20:00. В состав Госдумы избираются 450 депутатов: 225 по федеральным партийным спискам от 10 партий и 225 по одномандатным округам. Центризбирком обязан подвести итоги не позднее 5 октября и опубликовать их не позднее 10 октября.
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