В театре Камала представили спектакль о Хади Такташе

18:40, 18.09.2026 30
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  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов

Первой большой премьерой Камаловского театра стала документальная драма Лилии Ахметзяновой-Нурель по пьесе Йолдыз Миннуллиной «Такташ. Потерянная красота». Действие разворачивается в бурных 1920-х: батлы, свадьбы, доносы. Артисты воссоздают творческий путь поэта от признания до опалы, используя его подлинные стихи, письма и воспоминания современников. История о том, как эпоха перемалывает судьбы даже светлыми лозунгами о свободе.

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