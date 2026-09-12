В «Татнефть Арене» прошел фестиваль «Болгар радиосы»

21:12, 12.09.2026 34
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  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов

В Казани на площадке «Татнефть Арены» прошел фестиваль «Болгар радиосы». Мероприятие состоялось во второй раз на одной из самых масштабных площадок города. На сцене выступили ведущие артисты татарской эстрады — от Салавата Фатхутдинова до Элвина Грея. Трибуны и танцпол были заполнены, многие зрители пришли целыми семьями — с бабушками, дедушками и внуками. Праздник музыки объединил несколько поколений поклонников татарской песни.

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