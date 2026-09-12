В «Татнефть Арене» прошел фестиваль «Болгар радиосы»

В Казани на площадке «Татнефть Арены» прошел фестиваль «Болгар радиосы». Мероприятие состоялось во второй раз на одной из самых масштабных площадок города. На сцене выступили ведущие артисты татарской эстрады — от Салавата Фатхутдинова до Элвина Грея. Трибуны и танцпол были заполнены, многие зрители пришли целыми семьями — с бабушками, дедушками и внуками. Праздник музыки объединил несколько поколений поклонников татарской песни.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.