На ТНВ прошел 14-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!»

В заключительный день выборов депутатов Госдумы IX созыва на телеканале ТНВ прошел телемарафон «Всей семьей на выборы». Студию посетили более 200 гостей, в зоне «Голос республики» выступили политологи, историки, социологи и общественники. В прямом эфире прошли три церемонии золотых свадеб, прозвучали 16 музыкальных номеров, состоялись включения почти из 10 городов и районов.
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