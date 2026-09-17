Ильсур Хадиуллин ознакомился с образовательным контентом «ШАЯН ТВ»

19:06, 17.09.2026 20
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  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов

Министр науки и образования Татарстана посетил студию детского татароязычного телеканала «ШАЯН ТВ». Ему показали, как создаются мультфильмы, подкасты и сериалы, а также презентовали новые проекты — первый вертикальный сериал на татарском языке и 3D-мультфильм. На канале выходит около 10 авторских программ, многие из которых используются на школьных занятиях.

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