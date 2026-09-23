В Казанской ратуше объявили лауреатов премии «Звездный билет»

20:00, 23.09.2026 20
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  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов

В Казани стартовал XIX литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест», который продлится до 25 сентября. Торжественное открытие прошло в Казанской ратуше, где назвали обладателей литературной премии «Звездный билет». В номинации «Проза» победил Алексей Конаков с работой «Табия 32», в номинации «Поэзия» — казанский писатель Рузаль Мухаметшин. В ходе церемонии состоялся музыкально-пластический перформанс с участием лауреата «Золотой маски» Нурбека Батуллы и выступление певицы Этери Бериашвили.

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