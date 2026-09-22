В «Казань Экспо» открылась выставка COMTRANS

В МВЦ «Казань Экспо» с 22 по 25 сентября впервые проходит 19-я выставка коммерческого автотранспорта COMTRANS. В экспозиции представлены грузовики, автобусы и электробусы, спецтехника, прицепы, запчасти и оборудование для техобслуживания. Деловая программа включает круглые столы и панельные дискуссии о развитии транспортной инфраструктуры, цифровизации автопарков и господдержке отрасли. Работает зона открытых тест-драйвов техники.
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