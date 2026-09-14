В Казани стартовали V Всероссийские соревнования по стрельбе из лука на Кубок генпрокурора РФ

20:48, 14.09.2026 47
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

В Казани на «Ак Барс Арене» стартовал V Всероссийский турнир по стрельбе из лука — Кубок генерального прокурора Российской Федерации. За награды борются почти 600 спортсменов из 48 регионов страны. Дебютантами турнира стали команды Карелии, Ингушетии и Амурской области. Спортсмены разыграют 32 комплекта наград в двух возрастных категориях — в классическом и блочном луке, в личном и командном зачетах. Соревнования открыл генпрокурор Александр Гуцан.

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