В Казани стартовали V Всероссийские соревнования по стрельбе из лука на Кубок генпрокурора РФ

В Казани на «Ак Барс Арене» стартовал V Всероссийский турнир по стрельбе из лука — Кубок генерального прокурора Российской Федерации. За награды борются почти 600 спортсменов из 48 регионов страны. Дебютантами турнира стали команды Карелии, Ингушетии и Амурской области. Спортсмены разыграют 32 комплекта наград в двух возрастных категориях — в классическом и блочном луке, в личном и командном зачетах. Соревнования открыл генпрокурор Александр Гуцан.
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