БОЛЬШОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ ПЕРЕЗАГРУЗКА

«Перезагрузка» — крупнейший в мире форум-интенсив по развитию предпринимательских компетенций, который проходит в разных городах России. Его цель — вывести экономику и бизнес России на новый уровень.



Ведущие эксперты в области упаковки, трафика, автоматизации, продаж, лайф-менеджмента, экспорта и других областей объединяются, чтобы помочь предпринимателям страны в развитии своего бизнеса. На «Перезагрузке» вас ждет целый день непрерывного обучения — без обеда и кофе-брейков.



Программа форума:



УПАКОВКА БИЗНЕСА

Вы узнаете о новейших технологиях в визуальных коммуникациях и научитесь продуктивно применять для вашего бренда

ПРОДВИЖЕНИЕ БИЗНЕСА

Вы узнаете о трендах и тенденцих продвижения бренда и научитесь настраивать рекламные кампании

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА

Вы научитесь работать с аналитикой и настраивать CRM-системы