16 марта 2018

БОЛЬШОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ ПЕРЕЗАГРУЗКА

БОЛЬШОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ ПЕРЕЗАГРУЗКА

«Перезагрузка» — крупнейший в мире форум-интенсив по развитию предпринимательских компетенций, который проходит в разных городах России. Его цель — вывести экономику и бизнес России на новый уровень.

Ведущие эксперты в области упаковки, трафика, автоматизации, продаж, лайф-менеджмента, экспорта и других областей объединяются, чтобы помочь предпринимателям страны в развитии своего бизнеса. На «Перезагрузке» вас ждет целый день непрерывного обучения — без обеда и кофе-брейков.

Программа форума:

  • УПАКОВКА БИЗНЕСА
    Вы узнаете о новейших технологиях в визуальных коммуникациях и научитесь продуктивно применять для вашего бренда
  • ПРОДВИЖЕНИЕ БИЗНЕСА
    Вы узнаете о трендах и тенденцих продвижения бренда и научитесь настраивать рекламные кампании
  • АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА
    Вы научитесь работать с аналитикой и настраивать CRM-системы
  • НАСТРОЙКА ПРОДАЖ
    Написание индивидуального продающего скрипта для вашего бизнеса


    Подробности на сайте форума.
















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