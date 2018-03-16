БОЛЬШОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ ПЕРЕЗАГРУЗКА

«Перезагрузка» — крупнейший в мире форум-интенсив по развитию предпринимательских компетенций, который проходит в разных городах России. Его цель — вывести экономику и бизнес России на новый уровень.
Ведущие эксперты в области упаковки, трафика, автоматизации, продаж, лайф-менеджмента, экспорта и других областей объединяются, чтобы помочь предпринимателям страны в развитии своего бизнеса. На «Перезагрузке» вас ждет целый день непрерывного обучения — без обеда и кофе-брейков.
Программа форума:
8 800 100 89 26
PEREZAGRUZKA@SYNERGY.RU
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.