27 апр. 2018

VII Ежегодный Форум для МФО и КПК

СРО «Единство» приглашает на VII Национальный Форум микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов.

Рынок микрофинансов стал частью финансовой системы страны. За последнее время он основательно поменялся и продолжает меняться. Этому способствовали законодательные новации и стандартизация, проводимая «изнутри» сообщества.

  • стандарты СРО в действии, практика применения;
  • вызовы и возможности использования новых финансовых технологий в микрофинансировании;
  • дальнейшие ограничения деятельности «нелегальных» игроков;
  • банки и МФО, от конкуренции к партнерству;
  • особенности соблюдения 115-ФЗ;
  • взыскание задолженности, плюсы и минусы закона о коллекшене;
  • взаимоотношения рынка МФО с регулятором, требования к участникам рынка;
  • криптовалюта, блокчейн и ICO — технологии для микрофинансов;
  • имидж МФО, мифы и реальность.

На эти и другие вопросы ответят представители Банка России, Бюро кредитных историй, саморегулируемых организаций, ведущих компаний рынка, эксперты и аналитики.

Среди спикеров:

Представители Банка России, представители гос.органов, представители СРО, представители рынка, представители БКИ, эксперты и аналитики.

Контакты

Для аккредитации:

8-999-156-89-36 (Лилия Салахова) edinstvo@sro-mfo.ru

http://mfoforum.ru/

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