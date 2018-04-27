VII Ежегодный Форум для МФО и КПК

СРО «Единство» приглашает на VII Национальный Форум микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов.
Рынок микрофинансов стал частью финансовой системы страны. За последнее время он основательно поменялся и продолжает меняться. Этому способствовали законодательные новации и стандартизация, проводимая «изнутри» сообщества.
На эти и другие вопросы ответят представители Банка России, Бюро кредитных историй, саморегулируемых организаций, ведущих компаний рынка, эксперты и аналитики.
Среди спикеров:
Представители Банка России, представители гос.органов, представители СРО, представители рынка, представители БКИ, эксперты и аналитики.
Для аккредитации:
8-999-156-89-36 (Лилия Салахова) edinstvo@sro-mfo.ru
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