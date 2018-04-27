VII Ежегодный Форум для МФО и КПК

СРО «Единство» приглашает на VII Национальный Форум микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов.

Рынок микрофинансов стал частью финансовой системы страны. За последнее время он основательно поменялся и продолжает меняться. Этому способствовали законодательные новации и стандартизация, проводимая «изнутри» сообщества.

стандарты СРО в действии, практика применения;

вызовы и возможности использования новых финансовых технологий в микрофинансировании;

дальнейшие ограничения деятельности «нелегальных» игроков;

банки и МФО, от конкуренции к партнерству;

особенности соблюдения 115-ФЗ;

взыскание задолженности, плюсы и минусы закона о коллекшене;

взаимоотношения рынка МФО с регулятором, требования к участникам рынка;

криптовалюта, блокчейн и ICO — технологии для микрофинансов;

имидж МФО, мифы и реальность.

На эти и другие вопросы ответят представители Банка России, Бюро кредитных историй, саморегулируемых организаций, ведущих компаний рынка, эксперты и аналитики.

Среди спикеров:

Представители Банка России, представители гос.органов, представители СРО, представители рынка, представители БКИ, эксперты и аналитики.