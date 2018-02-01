XXXVI Международный оперный фестиваль им. Ф.И.Шаляпина

С 1 по 22 февраля 2018 г. на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета им.М.Джалиля пройдет XXXVI Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина, посвященный 145-летию со дня рождения великого баса. Программу фестиваля составят 13 спектаклей и концертов с участием звезд мировой и российской оперной сцены.



Фестиваль откроется премьерой – оперой «Набукко» Дж.Верди в постановке Ефима Майзеля (1, 2 февраля). Верди, по традиции, станет самым исполняемым композитором фестиваля – в афишу вошли 5 его шедевров, помимо «Набукко» это «Риголетто» (4 февраля), «Травиата» (7 февраля), «Аида» (9 февраля) и «Трубадур» (12 февраля). 6 февраля состоится концертное исполнение оперы Дж.Гершвина «Порги и Бесс» с участием певцов из США и Великобритании. В день рождения Федора Шаляпина по традиции будет показана «народная музыкальная драма» «Борис Годунов» М.Мусоргского (13 февраля). Еще одна опера русского композитора – «Пиковая дама» П.Чайковского – состоится 16 февраля. В программу также вошли комическая опера «Севильский цирюльник» Дж.Россини (10 февраля) и трагическая «Турандот» Дж.Пуччини (19 февраля).

Завершат программу фестиваля Гала-концерты с участием солистов Большого, Мариинского театров, Московского театра Новая Опера им.Е.В.Колобова, театров Екатеринбурга, Киева и ТАГТОиБ им.М.Джалиля.



Подробности на сайте мероприятия.



