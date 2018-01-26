V Ежегодная конференция "Битва за эффективность: диалог на высшем уровне"

В рамках V Ежегодной конференции «Битва за эффективность: диалог на высшем уровне» будет обсуждаться повышение эффективности бизнеса и профессиональное развитие финансового директора. В частности, участники затронут такие ключевые темы, как макроэкономические итоги и прогнозы, работа с банками в новых условиях, управление ключевыми рисками, налоговые нововведения и инвестиции в обучение команды.

В конференции примут участие: финансовый директор «Московской биржи» Максим Лапин, финансовый директор компании «Intel Россия» Дмитрий Пономаренко, финансовый директор Локо-банка Алексей Парфененок, начальник управления налоговой экспертизы налогового департамента компании «Норильский никель» Сергей Лавров, финансовый директор компании Porsche Russland Ирина Каук, финансовый директор компании «Домино'с пицца Россия» Мустафа Озгул, исполнительный директор компании Hoff Валентин Дмитриев.

Дополнительная информация о мероприятии доступна на сайте форума





