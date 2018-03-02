Конгресс «Недвижимость Регионов»

Мероприятие соберет сообщество риэлторов России, а также стран ближнего зарубежья. В конгрессе примут участие представители банковского сектора, девелоперы, сотрудники страховых и оценочных компаний.



Цель Конгресса — обучение сотрудников и руководителей агентств недвижимости, частных риэлторов, технологиям продаж и управлению проектами, внедрение современных технологий в риэлторский бизнес, обсуждение актуальных проблем и будущего профессии, при участие ведущих специалистов рынка недвижимости. Новые знакомства с коллегами из других регионов, создание дискуссионной площадки.



В программе:

