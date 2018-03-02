02 марта 2018

Конгресс «Недвижимость Регионов»

Конгресс «Недвижимость Регионов»

Мероприятие соберет сообщество риэлторов России, а также стран ближнего зарубежья. В конгрессе примут участие представители банковского сектора, девелоперы, сотрудники страховых и оценочных компаний.

Цель Конгресса — обучение сотрудников и руководителей агентств недвижимости, частных риэлторов, технологиям продаж и управлению проектами, внедрение современных технологий в риэлторский бизнес, обсуждение актуальных проблем и будущего профессии, при участие ведущих специалистов рынка недвижимости. Новые знакомства с коллегами из других регионов, создание дискуссионной площадки.

В программе:

  • Деловая часть. Включающая конференцию, пленарное заседание с представителями власти и бизнеса, круглые столы.
  • Бизнес-Марафон от «Научит.com», с мастер-классами и бизнес играми.
  • Межрегиональный Чемпионат Риэлторов.
  • Мастер-класс от звездного гостя.
  • Выставка застройщиков, банков, страховых, риэлторских и it компаний.
  • Культурная программа. Фуршет и гала-ужин с шоу программой, экскурсии по городу, экскурсия по объекту «Казань –Арена».


Контакты

+7 (843) 251-79-60
kazan@nauchit.com

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