Конгресс «Недвижимость Регионов»

Мероприятие соберет сообщество риэлторов России, а также стран ближнего зарубежья. В конгрессе примут участие представители банковского сектора, девелоперы, сотрудники страховых и оценочных компаний.
Цель Конгресса — обучение сотрудников и руководителей агентств недвижимости, частных риэлторов, технологиям продаж и управлению проектами, внедрение современных технологий в риэлторский бизнес, обсуждение актуальных проблем и будущего профессии, при участие ведущих специалистов рынка недвижимости. Новые знакомства с коллегами из других регионов, создание дискуссионной площадки.
В программе:
+7 (843) 251-79-60
kazan@nauchit.com
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