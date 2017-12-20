IX Общероссийский форум "Инфраструктурные проекты России"

Форум является ежегодной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных вопросов привлечения инвестиций в общественную инфраструктуру, реализации проектов государственно-частного партнерства с участием иностранных и российских экспертов.

Форум будет посвящен вопросам развития инфраструктуры, реализации региональных инвестиционных проектов за счет поиска финансирования через институциональных инвесторов. В частности на пленарной сессии «Комплексное развитие территорий. Как повысить эффективность финансирования проектов инфраструктуры?» в центре внимания будет стоять обсуждение ключевых вопросов финансирования региональных инфраструктурных проектов, в том числе за счет механизмов государственно-частного партнерства, синдицированного кредита и других перспективных мер поддержки, с учетом региональной и отраслевой особенностей.

На отраслевых сессиях, посвященных, в частности, строительной и транспортной инфраструктуре, состоится презентация перспективных инвестиционных проектов субъектов Российской Федерации.

Мероприятие соберет руководителей исполнительных органов власти, финансово-банковское сообщество, участников рынка государственно-частного партнерства, институты развития, ведущих российских и иностранных экспертов по вопросам финансирования инфраструктурных проектов.

Дополнительная информация о мероприятии доступна на сайте форума: http://infraforum.ru/