Online-конференция с Тимуром Ахмеровым, генеральным директором «БАРС Груп»

11 октября в 14:00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Тимур Ахмеров, генеральный директор компании «БАРС Груп».
Прошло около года после сделки с Ростехом. Как изменился бизнес «БАРС Груп»: обороты, доходы, численность персонала. Каков оборот компании по итогам 2016 года, как изменился относительно 2015 года?
На эти и другие вопросы Тимур Ахмеров ответит в прямом эфире, задавайте свои вопросы по ссылке или в социальных сетях с хештегом #вопросонлайн.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.