Online-конференция с Тимуром Ахмеровым, генеральным директором «БАРС Груп»

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11 октября в 14:00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Тимур Ахмеров, генеральный директор компании «БАРС Груп».

Прошло около года после сделки с Ростехом. Как изменился бизнес «БАРС Груп»: обороты, доходы, численность персонала. Каков оборот компании по итогам 2016 года, как изменился относительно 2015 года?

На эти и другие вопросы Тимур Ахмеров ответит в прямом эфире, задавайте свои вопросы по ссылке или в социальных сетях с хештегом #вопросонлайн.



