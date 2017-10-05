Первый образовательный форум журналистики и коммуникаций Media Proof

5-6 октября 2017 года пройдет первый образовательный форум журналистики и коммуникаций Media Proof в г. Нижнекамск. Форум представляет собой серию лекций, семинаров и мастер-классов, посвященных работе журналиста в современных реалиях: как оставаться интересным для аудитории, как вводить новые форматы, как вести социальные сети и оставаться прибыльными. Участники смогут обсудить с лучшими профессионалами вопросы развития медиа, тенденции в преобразовании редакций, общении с читателями, варианты монетизации и экспериментальные способы работы с информацией.

На форуме с лекциями выступят:

Юрий Дудь — главный редактор Sports.ru. Автор самого обсуждаемого YouTube-канала «вДудь». Победитель премии «GQ Человек года 2016» расскажет, как брать интервью, которые обсуждает вся Россия.

Ольга Бешлей — автор единственного в России крупного общественного СМИ Colta, шеф-редактор самиздата «Батенька, да вы трансформер», писатель. О том, как создать одно из самых ярких и независимых изданий медиарынка на одном энтузиазме.

Родион Скрябин— директор по развитию бизнеса издания «Лайфхакер», сооснователь и руководитель New Media Lab («Лаборатория новых медиа»), где создаются и продвигаются видеопроекты, преподаватель онлайн-университета «Нетология». О том, как пройти долгий путь к монетизации издания, которое помогает людям проще жить.

Мария Долгополова — главный редактор «Теории и практики», экс-директор WOS, основатель Verba Academy.

Никита Белоголовцев — главный редактор «Мел».

Сергей Карпов — руководитель отдела специальных проектов портала «Такие Дела».

Розалия Каневская — Консультант по PR, создатель и главный редактор ведущего СМИ о PR в России Mediabitch.

Анна Савина — Главный редактор Accent и Setka Blog (издания компании Setka)

и другие.

Также, у Media Proof есть еще одна важная цель — внести вклад в развитие арт-кластера «Рубаха» в Нижнекамске. Все собранные средства от продажи билетов на форум направятся на создание первого в России инклюзивного креативного пространства, стирающего понятие «ограниченные возможности».