5-6 октября 2017 года пройдет первый образовательный форум журналистики и коммуникаций Media Proof в г. Нижнекамск. Форум представляет собой серию лекций, семинаров и мастер-классов, посвященных работе журналиста в современных реалиях: как оставаться интересным для аудитории, как вводить новые форматы, как вести социальные сети и оставаться прибыльными. Участники смогут обсудить с лучшими профессионалами вопросы развития медиа, тенденции в преобразовании редакций, общении с читателями, варианты монетизации и экспериментальные способы работы с информацией.
На форуме с лекциями выступят:
Юрий Дудь — главный редактор Sports.ru. Автор самого обсуждаемого YouTube-канала «вДудь». Победитель премии «GQ Человек года 2016» расскажет, как брать интервью, которые обсуждает вся Россия.
Ольга Бешлей — автор единственного в России крупного общественного СМИ Colta, шеф-редактор самиздата «Батенька, да вы трансформер», писатель. О том, как создать одно из самых ярких и независимых изданий медиарынка на одном энтузиазме.
Родион Скрябин— директор по развитию бизнеса издания «Лайфхакер», сооснователь и руководитель New Media Lab («Лаборатория новых медиа»), где создаются и продвигаются видеопроекты, преподаватель онлайн-университета «Нетология». О том, как пройти долгий путь к монетизации издания, которое помогает людям проще жить.
Мария Долгополова — главный редактор «Теории и практики», экс-директор WOS, основатель Verba Academy.
Никита Белоголовцев — главный редактор «Мел».
Сергей Карпов — руководитель отдела специальных проектов портала «Такие Дела».
Розалия Каневская — Консультант по PR, создатель и главный редактор ведущего СМИ о PR в России Mediabitch.
Анна Савина — Главный редактор Accent и Setka Blog (издания компании Setka)
и другие.
Также, у Media Proof есть еще одна важная цель — внести вклад в развитие арт-кластера «Рубаха» в Нижнекамске. Все собранные средства от продажи билетов на форум направятся на создание первого в России инклюзивного креативного пространства, стирающего понятие «ограниченные возможности».
По вопросам организации:
+7 (843) 567-50-98
+7 (960) 087-30-88 Алина Ибрагимова
+7 (937) 527-07-97 Арина Бородина
info@mediaproof.ru
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