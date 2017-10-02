II Международная конференция «Социальные инновации: определяем будущее»

2 октября в Москве пройдет IIМеждународная конференция «Социальные инновации: определяем будущее». Организатор мероприятия — Фонд региональных социальных программ «Наше будущее».
О развитии социального предпринимательства и основных трендах социальных инвестиций в их странах расскажут ведущие международные эксперты:
Также перед участниками конференции выступят основатель Impact Hub Moscow Екатерина Халецкая, директор Центра социальных инвестиций и инноваций Гейдельберского университета Волкер Тен (Германия) и другие.
«Конференция «Социальные инновации: определяем будущее» проходит уже во второй раз. За четыре года с момента проведения первой конференции в этой сфере изменилось многое – создана масштабная инфраструктура поддержки социальных предпринимателей, появились новые механизмы решения социальных проблем, расширились сферы деятельности и появились новые игроки. Впервые на одной площадке в Москве соберется столько экспертов международного уровня, а также не только социальные предприниматели из России, но и из-за рубежа», — прокомментировала Наталия Зверева, директор Фонда «Наше будущее».
Конференция пройдет 2 октября 2017 года по адресу Москва, Кутузовский проспект, 2/1с1 (RadissonRoyalHotel).
Регистрация на мероприятие осуществляется через официальный сайт конференции: www.socinnovation.ru
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