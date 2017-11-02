KAZAN TOURISM FORUM 2017

2-3 ноября 2017 года в Казани пройдет KAZAN TOURISM FORUM 2017. Ориентиры Будущего при поддержке Федерального Агентства по туризму и Правительства Республики Татарстан.

Главная цель KAZAN TOURISM FORUM – создание открытой дискуссионной площадки для обмена опытом и организации эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон для поиска лучших решений развития туризма и обоснования ориентиров развития. На площадке форума каждые два года встречаются ведущие мировые и российские представители компаний туристской отрасли, представители государственной власти, инвесторы, эксперты, аналитики, IT компании и СМИ.

Главная тема KAZAN TOURISM FORUM 2017 – комплексное управление туристскими территориями. В течение двух дней Казань станет центром притяжения мировых и российских компаний в области управления туристскими территориями. Лучшие мировые спикеры расскажут о реальных моделях и методах управления, а также покажут, на что можно равняться территориям, претендующим на статус «туристической Мекки». Один из вопросов Форума – проблемы в организации процесса инвестирования в туризме: в чем подводные камни, почему инвесторы не идут в эту сферу и как это исправить. Особое внимание будет уделено новым тенденциям развития туристской отрасли и инструментам взаимодействия с туристами: новые сервисы, персонализация, альтернативный туризм и многое другое.

У участников KAZAN TOURISM FORUM 2017 будет два дня, чтобы установить перспективные деловые контакты, получить знания о современных подходах и трендах развития туриндустрии у признанных экспертов, внедрить свежие идеи и первым получить практический результат, обрести новые источники мотивации для новых и действующих проектов.

Форум задает новые тренды в развитии индустрии туризма, раскрывая при этом самые актуальные темы сегодняшнего дня. Новые тенденции и перспективы, новые лица и успехи, герои и их истории, поиск и развитие, опыт и инновации.

Узнать подробности можно на официальном сайте Форума.