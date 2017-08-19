Ежегодный благотворительный турнир по мини-футболу

PwC в России и Администрация Советского района г. Казани проведут 4ый ежегодный «Кубок PwCпо мини-футболу» среди корпоративных команд Казани. Вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд «Альпари» на приобретение слухового аппарата для Ярослава Горбунова с диагнозом двусторонняя хроническая сенсоневральная тугоухость 3 степени.

Официальными партнерами и участниками мероприятия выступают компании АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» и АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов». Поддержку оказывает АБ «Девон-Кредит» (ПАО) и компания «Здоровая жизнь» (вода «Сестрица»). Лучшему игроку по результатам турнира ООО «Ак Барс Недвижимость» вручит подарочный сертификат на приобретение одного квадратного метра жилья.

Турнир предоставляет компаниям прекрасную возможность проявить социальную ответственность, завести полезные бизнес-контакты, а также служит хорошим поводом для сплочения коллектива. PwC искренне ценит вклад участников в мероприятие, ведь совместными усилиями мы помогаем нуждающимся в этом людям.

Участниками турнира станут более 20 корпоративных команд, среди которых такие как ТАИФ, Сетевая компания, Таттелеком, Ак Барс Девелопмент, Банк Аверс, Девон Кредит, Росбанк, ИТ-Парк, ICL, Казанькомпрессормаш, Газпром трансгаз Казань и другие.

Турнир по мини-футболу состоится 19 августа 2017 года в СК «Мирас» по адресу: г. Казань, ул. Джаудата Файзи, д. 6. Начало мероприятия в 9:00. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к Тимуру Габдрахманову по тел. +7 (965) 602 7407 или e-mail: timur.gabdrakhmanov@ru.pwc.com.