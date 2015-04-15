V Международный фестиваль «Рахлинские сезоны»

15 апреля
Исполнители
Государственный симфонический оркестр РТ
Александр СЛАДКОВСКИЙ
Гавриэль Гейне
Солисты
Франческа ДЕГО
Начало: 18:30
Э. Вольф-Феррари Концерт для скрипки с оркестром
К. Дебюсси Послеполуденный отдых фавна
К. Дебюсси Море
Солист Франческа Дего
Дирижер Гавриэль Гейне
18 апреля
Исполнители
Государственный симфонический оркестр РТ
Александр СЛАДКОВСКИЙ
Джон Нешлинг
Солисты
Дэвид ФРАЙ
Начало: 17:00
Первое отделение
М. Камарго Гварнери Abertura Concertante
В. Моцарт Концерт для фортепиано с оркестром № 20 ре минор
Солист Дэвид Фрай
Второе отделение
А. Шенберг Просветленная ночь
Дирижер Джон Нешлинг
22 апреля
Исполнители
Государственный симфонический оркестр РТ
Александр СЛАДКОВСКИЙ
Джон Нешлинг
Солисты
Алессандро Де ЛЮКА
Начало: 18:30
Первое отделение
Э. Вилла-Лобос Бразильская бахиана № 4
Ф. Шопен Вариации на тему арии "Là ci darem la mano" из оперы «Дон Жуан» Моцарта
Солист Алессандро Де ЛЮКА
Второе отделение
А. Дворжак Симфония № 9 «Из Нового Света»
Дирижер Джон Нешлинг
25 апреля
Исполнители
Государственный симфонический оркестр РТ
Александр СЛАДКОВСКИЙ
Начало: 17:00
Г. Малер Симфония N 9 ре мажор
Дирижер Александр Сладковский
Место проведения: Большой концертный зал им. Сайдашева (пл. Свободы, 3)
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