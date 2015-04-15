15 апр. 2015

V Международный фестиваль «Рахлинские сезоны»

V Международный фестиваль «Рахлинские сезоны»

15 апреля

Исполнители
Государственный симфонический оркестр РТ
Александр СЛАДКОВСКИЙ
Гавриэль Гейне

Солисты
Франческа ДЕГО

Начало: 18:30

Э. Вольф-Феррари Концерт для скрипки с оркестром
К. Дебюсси Послеполуденный отдых фавна
К. Дебюсси Море
Солист Франческа Дего
Дирижер Гавриэль Гейне

18 апреля

Исполнители
Государственный симфонический оркестр РТ
Александр СЛАДКОВСКИЙ
Джон Нешлинг

Солисты
Дэвид ФРАЙ

Начало: 17:00

Первое отделение
М. Камарго Гварнери Abertura Concertante
В. Моцарт Концерт для фортепиано с оркестром № 20 ре минор
Солист Дэвид Фрай

Второе отделение
А. Шенберг Просветленная ночь
Дирижер Джон Нешлинг

22 апреля

Исполнители
Государственный симфонический оркестр РТ
Александр СЛАДКОВСКИЙ
Джон Нешлинг

Солисты
Алессандро Де ЛЮКА

Начало: 18:30

Первое отделение
Э. Вилла-Лобос Бразильская бахиана № 4
Ф. Шопен Вариации на тему арии "Là ci darem la mano" из оперы «Дон Жуан» Моцарта
Солист Алессандро Де ЛЮКА

Второе отделение
А. Дворжак Симфония № 9 «Из Нового Света»
Дирижер Джон Нешлинг

25 апреля

Исполнители
Государственный симфонический оркестр РТ
Александр СЛАДКОВСКИЙ

Начало: 17:00

Г. Малер Симфония N 9 ре мажор
Дирижер Александр Сладковский


Фото

Контакты

Место проведения: Большой концертный зал им. Сайдашева (пл. Свободы, 3)

Официальный сайт фестиваля

Календарь

Все мероприятия