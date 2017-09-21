21-22 сентября 2017 в рамках ежегодного Форума развития предпринимательства «Взгляд в будущее», который пройдет в ГТРК Корстон, город Казань, состоится конференция «ExportMe».
Конференция «ExportMe» посвящена развитию и поддержке экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан. Организаторы конференции – Министерство экономики Республики Татарстан, АО «Российский экспортный центр», НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» и Центр поддержки экспорта Республики Татарстан.
Основными темами конференции станут вопросы развития инструментария поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП, пути и методы преодоления преград, связанных с экспортной деятельностью, которые стоят перед экспортерами Российской Федерации.
В рамках форума предполагается проведение мероприятий, связанных с экспортом:
Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию на сайте Центра поддержки экспорта Республики Татарстан. По всем возникающим вопросам можно обращаться в Центр поддержки экспорта Республики Татарстан по тел. 8 (843) 524-76-70.
По всем возникающим вопросам можно обращаться в Центр поддержки экспорта Республики Татарстан по тел. 8 (843) 524-76-70.
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