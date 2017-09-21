Конференция «ExportMe»

21-22 сентября 2017 в рамках ежегодного Форума развития предпринимательства «Взгляд в будущее», который пройдет в ГТРК Корстон, город Казань, состоится конференция «ExportMe».

Конференция «ExportMe» посвящена развитию и поддержке экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан. Организаторы конференции – Министерство экономики Республики Татарстан, АО «Российский экспортный центр», НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» и Центр поддержки экспорта Республики Татарстан.

Основными темами конференции станут вопросы развития инструментария поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП, пути и методы преодоления преград, связанных с экспортной деятельностью, которые стоят перед экспортерами Российской Федерации.

В рамках форума предполагается проведение мероприятий, связанных с экспортом:

круглый стол «Возможности экспорта. E-commerce.» — в ходе панельной сессии состоится выступление представителей Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства экономики Республики Татарстан и АО РЭЦ;

отрытый диалог «World Ideas' LAB» — страновые круглые столы: Казахстан, Китай, Туркменистан, Турция, Германия, Венгрия, Белоруссия, Тунис, Иран и др. B2B встречи компаний Республики Татарстан и регионов России с иностранными партнерами;

выставка Art&Export — выставочная экспозиция экспортного потенциала предприятий Республики Татарстан.

Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию на сайте Центра поддержки экспорта Республики Татарстан. По всем возникающим вопросам можно обращаться в Центр поддержки экспорта Республики Татарстан по тел. 8 (843) 524-76-70.