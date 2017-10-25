25-27 октября в ВЦ «Казанская ярмарка» пройдет 16-ая специализированная выставка «ДОРТРАНСЭКСПО».
Ежегодно в работе выставки принимают участие более 60 компаний из Казани, Республики Татарстан, городов Российской Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
Компании-участники представляют на выставке широкий спектр дорожно-строительных машин, спецтехники, оборудования для ремонта дорог, запчастей и многое другое. Ежегодно данные мероприятия посещают более 3 000 представителей дорожной сферы и транспортной инфраструктуры, среди которых специалисты и руководители предприятий и организаций, бизнес-структуры, профильные объединения.
Тематика выставки:
Деловая программа:
Подробнее о мероприятии и условия участия можно узнать на официальной странице выставки.
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