Специализированная выставка «ДОРТРАНСЭКСПО»

25-27 октября в ВЦ «Казанская ярмарка» пройдет 16-ая специализированная выставка «ДОРТРАНСЭКСПО».

Ежегодно в работе выставки принимают участие более 60 компаний из Казани, Республики Татарстан, городов Российской Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Компании-участники представляют на выставке широкий спектр дорожно-строительных машин, спецтехники, оборудования для ремонта дорог, запчастей и многое другое. Ежегодно данные мероприятия посещают более 3 000 представителей дорожной сферы и транспортной инфраструктуры, среди которых специалисты и руководители предприятий и организаций, бизнес-структуры, профильные объединения.

Тематика выставки:

Дорожно-строительная техника

Средства механизации погрузочно-разгрузочных работ

Автокомпоненты. Шины, диски, масла, запасные части

Парковка. Гаражное сервисное оборудование

Средства связи и навигации

Обеспечение безопасности дорожного движения

Лизинговые компании

Коммерческий автотранспорт

Проектные организации

Материалы и оборудование для строительства и эксплуатации дорог

Складской комплекс. Логистика

Грузовые и пассажирские перевозки

Деловая программа:

Расширенное заседание Коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан;

Тематические круглые столы, посвященные пилотным и инновационным проектам с участием представителей Правительства Республики Татарстан, а также специалистов дорожной и транспортной сферы;

Бизнес-встречи «Час главного специалиста» с предприятиями дорожного комплекса и транспортной инфраструктуры Республики Татарстан;

Конкурс «Лучший продукт выставки».

Подробнее о мероприятии и условия участия можно узнать на официальной странице выставки.