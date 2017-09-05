XIII Международный фестиваль мусульманского кино

XIII Международный фестиваль мусульманского кино пройдет в Казани с 5 по 11 сентября 2017 года.

1 июня 2017 завершен прием заявок на участие в XIII Казанском международном фестивале мусульманского кино. За время кампании оргкомитетом зарегистрировано 782 заявки из 61 страны мира.

В программе форума – фильмы, несущие идеи миротворчества, веротерпимости, толерантности, рассказывающие о способах построения межнационального диалога, – неслучайно за Казанским кинофорумом закрепился имидж «фестиваля гуманного кино».

Учредителями Казанского кинофестиваля являются Министерство культуры Республики Татарстан, Мэрия г. Казани, Совет муфтиев России. Фестиваль проводится под патронажем Президента Республики Татарстан.

Подробнее о фестивале можно узнать на официальном сайте мероприятия.