Большой банковский гала-вечер

16 апреля состоится большой банковский гала-вечер, посвященный 15-летию агентства Bankir.Ru и 20-летию журнала «Банки и деловой мир».

Банковский гала-вечер - это встреча с друзьями и партнерами агентства Bankir.Ru и журнала «Банки и деловой мир», в их числе - представители органов регулирования, руководители РСПП, АРБР, АРБ, АКБР, НАПКА, ЦРФИН и других ассоциаций участников финансового рынка, банков и компаний, члены наблюдательных советов Bankir.Ru и «БДМ».



В программе вечера:

награждение лауреатов премий агентства Bankir.Ru и журнала «Банки и деловой мир»

прекрасная кухня от ресторана «Ш.Ё.Л.К»

дегустация вин от Chateau Tamagne

необычная музыкальная программа

презентация книги «Разговор с банкиром-2» и автограф-сессия героев книги

презентация книги «Forex для скептиков»

подведение итогов и награждения победителей конкурса «Мисс Bankir 2014»

фотосессия участников вечера

и розыгрыш призов для гостей.



Гостей встречают председатель наблюдательных советов агентства Bankir.Ru и журнала «Банки и деловой мир», вице-президент РСПП Александр Мурычев, главный редактор журнала «БДМ» Людмила Коваленко и главный редактор агентства Bankir.Ru Ян Арт.Организационный партнер – Финансовый университет при Правительстве РФ. Ведущие вечера – студенты Финансового университета Антон Шарафан и Нока Хоанг.

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