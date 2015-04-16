16 апреля состоится большой банковский гала-вечер, посвященный 15-летию агентства Bankir.Ru и 20-летию журнала «Банки и деловой мир».
Банковский гала-вечер - это встреча с друзьями и партнерами агентства Bankir.Ru и журнала «Банки и деловой мир», в их числе - представители органов регулирования, руководители РСПП, АРБР, АРБ, АКБР, НАПКА, ЦРФИН и других ассоциаций участников финансового рынка, банков и компаний, члены наблюдательных советов Bankir.Ru и «БДМ».
В программе вечера:
Место проведения: г. Москва, банкетный комплекс "Ш.Ё.Л.К", Саввинская набережная, 12, строение 10г
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