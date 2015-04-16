16 апр. 2015

Большой банковский гала-вечер

Большой банковский гала-вечер

16 апреля состоится большой банковский гала-вечер, посвященный 15-летию агентства Bankir.Ru и 20-летию журнала «Банки и деловой мир».
Банковский гала-вечер - это встреча с друзьями и партнерами агентства Bankir.Ru и журнала «Банки и деловой мир», в их числе - представители органов регулирования, руководители РСПП, АРБР, АРБ, АКБР, НАПКА, ЦРФИН и других ассоциаций участников финансового рынка, банков и компаний, члены наблюдательных советов Bankir.Ru и «БДМ».

В программе вечера:

  • награждение лауреатов премий агентства Bankir.Ru и журнала «Банки и деловой мир»
  • прекрасная кухня от ресторана «Ш.Ё.Л.К»
  • дегустация вин от Chateau Tamagne
  • необычная музыкальная программа
  • презентация книги «Разговор с банкиром-2» и автограф-сессия героев книги
  • презентация книги «Forex для скептиков»
  • подведение итогов и награждения победителей конкурса «Мисс Bankir 2014»
  • фотосессия участников вечера
  • и розыгрыш призов для гостей.

    Гостей встречают председатель наблюдательных советов агентства Bankir.Ru и журнала «Банки и деловой мир», вице-президент РСПП Александр Мурычев, главный редактор журнала «БДМ» Людмила Коваленко и главный редактор агентства Bankir.Ru Ян Арт.Организационный партнер – Финансовый университет при Правительстве РФ. Ведущие вечера – студенты Финансового университета Антон Шарафан и Нока Хоанг.

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Контакты

Место проведения: г. Москва, банкетный комплекс "Ш.Ё.Л.К", Саввинская набережная, 12, строение 10г

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