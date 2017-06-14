14 июня 2017

Бизнес-бранч "Состояние и тенденции рынка бизнес-образования"

Бизнес-бранч

14 июня в отеле DoubleTree by Hilton Kazan City Center состоится бизнес-бранч «Состояние и тенденции рынка бизнес-образования», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».

Тезисы встречи:

  • МВА, второе высшее, бизнес-тренинги: программы, доступные в Татарстане
  • Дистанционное бизнес-образование: спрос и перспективы
  • Какие знания востребованы сегодня?

Итоги встречи будут опубликованы на сайте www.realnoevremya.ru

Официальная площадка мероприятия:

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